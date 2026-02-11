"Неприемлемо для Харькова": Терехов пожаловался Шмыгалю на жесткие отключения света

По словам Терехова, война нанесла значительный удар по энергетической инфраструктуре страны, однако для прифронтового Харькова ситуация особенно сложная. Город уже четвертую зиму живет под постоянными обстрелами, а энергосистема подверглась серьезным разрушениям.

"И именно поэтому я вынужден публично обратиться к руководству "Укрэнерго" и к Первому вице-премьер-министру Украины Денису Шмыгалю", - заявил Терехов

Мэр напомнил, что после обстрела 3 февраля около 900 домов в Харькове остались без тепла. Тогда было заявлено, что в таких домах отключения электроэнергии будут длиться не более четырех часов.

"Это обещание должно быть выполнено. Отключения электроэнергии по 15-19 часов в сутки - неприемлемы для Харькова", - подчеркнул Терехов.

Он пояснил, что длительное обесточивание в условиях поврежденного теплоснабжения означает холод в квартирах, остановку насосов, риски для систем водо- и теплоснабжения и невозможность обогреть жилье.

Терехов отметил, что прифронтовые города должны получить приоритетный подход в энергообеспечении.

Поэтому мэр выдвинул свои требования:

пересмотреть продолжительность и принципы применения графиков отключений для Харькова;

максимально возможного сокращения времени обесточивания;

публичного и честного объяснения людям логики принятых решений.

По словам городского головы, речь идет не только о комфорте, а о базовой безопасности жителей города, который постоянно находится под угрозой новых атак.