RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

"Неприемлемо для Харькова": Терехов пожаловался Шмыгалю на жесткие отключения света

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia org)
Автор: Ірина Глухова

В Харькове требуют пересмотреть продолжительность отключений света для прифронтового города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также: В Харькове планируют не отключать свет там, где нет отопления: заявление ОГА

По словам Терехова, война нанесла значительный удар по энергетической инфраструктуре страны, однако для прифронтового Харькова ситуация особенно сложная. Город уже четвертую зиму живет под постоянными обстрелами, а энергосистема подверглась серьезным разрушениям.

"И именно поэтому я вынужден публично обратиться к руководству "Укрэнерго" и к Первому вице-премьер-министру Украины Денису Шмыгалю", - заявил Терехов

Мэр напомнил, что после обстрела 3 февраля около 900 домов в Харькове остались без тепла. Тогда было заявлено, что в таких домах отключения электроэнергии будут длиться не более четырех часов.

"Это обещание должно быть выполнено. Отключения электроэнергии по 15-19 часов в сутки - неприемлемы для Харькова", - подчеркнул Терехов.

Он пояснил, что длительное обесточивание в условиях поврежденного теплоснабжения означает холод в квартирах, остановку насосов, риски для систем водо- и теплоснабжения и невозможность обогреть жилье.

Терехов отметил, что прифронтовые города должны получить приоритетный подход в энергообеспечении.

Поэтому мэр выдвинул свои требования:

  • пересмотреть продолжительность и принципы применения графиков отключений для Харькова;
  • максимально возможного сокращения времени обесточивания;
  • публичного и честного объяснения людям логики принятых решений.

По словам городского головы, речь идет не только о комфорте, а о базовой безопасности жителей города, который постоянно находится под угрозой новых атак.

 

Атаки на энергетику Харькова и области

Напомним, вчера власти Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за постоянных российских обстрелов и критической ситуации в энергетике.

В ночь на 3 февраля войска РФ осуществили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Харькова и области. В результате ударов 820 домов остались без отопления, в городе развернули пункты несокрушимости.

Ранее, 26 января, из-за обстрела объектов критической инфраструктуры без электроснабжения остались несколько населенных пунктов Харьковской области, в частности Чугуев.

Тогда же возникли перебои в работе харьковского метрополитена - движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям временно приостанавливали по техническим причинам.

Кроме того, 15 января российская ракетная атака разрушила один из объектов критической энергетической инфраструктуры региона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальИгорь ТереховХарьковОтключение света