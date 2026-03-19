Неприйнятна поведінка: Орбана жорстко розкритикували під час засідання Євроради

ПрезидентЄвропейської ради Антоніу Кошта накинувся на Орбана під час обговорення в залі кредиту для України на 90 мільярдів євро. Він заявив, що поведінка Орбана є "неприйнятною".

Кошта додав, що будь-який лідер ЄС раніше не порушував цю "червону лінію". На це не повинно впливати навіть те, що на думку Угорщини, ситуація змінилася - оскільки "зміни" пов'язані з російськими атаками. Думку Кошти підтримали ще 20 лідерів ЄС.

"Рішення лідера не може залежати від дій третьої країни. Кошта додав, що Будапешт має доступ до альтернативних маршрутів постачання нафти", - пише видання.

Орбан спробував виправдовуватися, заявляючи, що нібито має право заблокувати рішення. Також на його захист виступив інший проросійський діяч, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що Словаччина приєднується до Угорщини у блокуванні рішення Ради щодо України.