Неприемлемое поведение: Орбана жестко раскритиковали во время заседания Евросовета

Президент Европейскогосовета Антониу Кошта набросился на Орбана во время обсуждения в зале кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Он заявил, что поведение Орбана является "неприемлемым".

Кошта добавил, что любой лидер ЕС ранее не нарушал эту "красную линию". На это не должно влиять даже то, что по мнению Венгрии, ситуация изменилась - поскольку "изменения" связаны с российскими атаками. Мнение Кошты поддержали еще 20 лидеров ЕС.

"Решение лидера не может зависеть от действий третьей страны. Кошта добавил, что Будапешт имеет доступ к альтернативным маршрутам поставок нефти", - пишет издание.

Орбан попытался оправдываться, заявляя, что якобы имеет право заблокировать решение. Также в его защиту выступил другой пророссийский деятель, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что Словакия присоединяется к Венгрии в блокировании решения Рады по Украине.