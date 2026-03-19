Неприемлемое поведение: Орбана жестко раскритиковали во время заседания Евросовета

Поведение пророссийского венгерского премьера Виктора Орбана по блокированию кредита для Украины является неприемлемым. Орбан нарушил "красную линию" для члена Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Президент Европейскогосовета Антониу Кошта набросился на Орбана во время обсуждения в зале кредита для Украины на 90 миллиардов евро. Он заявил, что поведение Орбана является "неприемлемым".
Кошта добавил, что любой лидер ЕС ранее не нарушал эту "красную линию". На это не должно влиять даже то, что по мнению Венгрии, ситуация изменилась - поскольку "изменения" связаны с российскими атаками. Мнение Кошты поддержали еще 20 лидеров ЕС.
"Решение лидера не может зависеть от действий третьей страны. Кошта добавил, что Будапешт имеет доступ к альтернативным маршрутам поставок нефти", - пишет издание.
Орбан попытался оправдываться, заявляя, что якобы имеет право заблокировать решение. Также в его защиту выступил другой пророссийский деятель, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что Словакия присоединяется к Венгрии в блокировании решения Рады по Украине.
Чуть ранее издание отмечало, что Орбан заблокировал кредит для Украины на 90 миллиардов евро, который сам же одобрил в декабре, - и этим пересек черту, за которой ЕС больше не будет молчать. Например, Германия возмутилась, а Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.
Отметим, на саммите отметили, что Евросоюз может начать передачу Украине средств в рамках кредита на 90 млрд евро уже к началу апреля. Процесс все еще блокирует Венгрия.
Сам Орбан во время саммита осмелился заявить, что Венгрия не поддержит никакого решения в пользу Украины, пока трубопровод "Дружба" не заработает. Все доказательства того, что нефтепровод выведен из строя ударами РФ, по мнению друга российского диктатора Владимира Путина, "просто сказка".