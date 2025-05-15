"Непохитна позиція": Зеленський відповів, чи можлива відмова від Криму заради миру

Відмова від Криму заради миру з Росією неможлива. Водночас Україна готова говорити про гуманітарні питання на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі.