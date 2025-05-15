"Непоколебимая позиция": Зеленский ответил, возможен ли отказ от Крыма ради мира
Отказ от Крыма ради мира с Россией невозможен. В то же время Украина готова говорить о гуманитарных вопросах на временно оккупированных территориях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.
Во время общения с прессой глава украинского государства в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается признавать российскими территории, которые оккупировала РФ.
"Я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не признаем временно оккупированные территории, не признаем российским полуостров", - отметил Зеленский.
Он пояснил, что Украина не может во время переговоров о достижении мира обсуждать территориальные вопросы, потому что это является нарушением Конституции страны.
"При всех обсуждениях, я это подчеркиваю, это моя непоколебимая позиция, юридически мы не признаем все наши временно оккупированные территории российскими", - подчеркнул глава государства.
Однако Зеленский добавил, что украинская сторона готова обсуждать гуманитарные кризисы и все, что происходит на временно оккупированных территориях.
Вопрос Крыма во время переговоров о мире
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым якобы останется с Россией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. Он даже добавил, что это все понимают, в том числе и президент Владимир Зеленский.
После такого заявления Трампа о Крыме в Кремле резко увидели "совпадения" в позиции РФ и видением США по урегулированию войны в Украине.
Также Bloomberg сообщал, что США рассматривают признание Крыма российским в контексте мирного соглашения между РФ и Украиной. Западные СМИ опубликовали информацию о возможном "мирном плане" Дональда Трампа, который предусматривает признание Крыма частью России.
Зеленский после этих сообщений прессы в очередной раз категорически заявил, что Украина не признает свои территории частью России, в том числе и Крым.
Тогда Трамп возмутился позицией Зеленского и заявил, что его слова о Крыме усложняют мирное урегулирование.
Позже госсекретарь Марко Рубио опроверг, что от Украины требовали отказа от Крыма.
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