Непогода в Украине: без света остаются 67 населенных пунктов в пяти областях
В Украине из-за ухудшения погоды остаются без света 67 населенных пунктов. Таким образом, отключения зафиксированы в пяти областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Обесточенные регионы
Так, по состоянию на утро 16 января, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 67 населенных пунктов в 5 областях:
- Житомирская - 25,
- Черниговская - 20,
- Сумская - 12,
- Киевская - 9,
- Донецкая - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Последствия непогоды
Луганская область
В с. Коломийчиха Сватовского района в результате шквального ветра повреждена крыша сельского совета и сельского клуба на площади 560 м2. Жертв и пострадавших нет.
Харьковская область
В г. Люботин из-за шквалов повреждена крыша четырехэтажного общежития Люботинского лицея железнодорожного транспорта на площади 600 м2. Жертв и пострадавших также нет.
Киевская область
В г. Богуслав из-за сильного ветра повреждена крыша в четырехэтажном учебном корпусе ДОУ Богусловском центре профессионального образования на площади 300 м2. Жертв и пострадавших нет.
Черниговская область
В с. Лосиновка Черниговского района шквальный ветер повредил крышу в спортивном зале школы на площади 250 м2. Жертв и пострадавших также нет.
Напомним, вчера непогода в Украине обесточила почти 1 500 населенных пунктов в 16 областях.
Добавим, в пятницу сильный ветер обрушился на Черновцы там сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена.
Отметим, погода в Украине сегодня будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.