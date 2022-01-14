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Сорванная крыша и обрыв проводов: на Черновцы обрушился сильный ветер

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Черновцы, Пятница 14 января 2022 18:50
Сорванная крыша и обрыв проводов: на Черновцы обрушился сильный ветер Фото: сорванная крыша кинотеатра в Черновцах (promin.cv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 14 января, на Черновцы обрушился сильный ветер. Уже известно о сорванной крыше одного из местных кинотеатров, а также о массовом обесточивании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного городского совета.

Сообщается, что сильный ветер сорвал крышу кинотеатра "Черновцы". В этом районе ограничено движение, троллейбусы №1 и 8 временно ездят только до Соборной площади. Как отмечают городские СМИ, здание кинотеатра оцепила полиция и спасатели, поскольку сверху падают фрагменты кровли.

Также сообщается, что в результате внезапной непогоды были обесточены десятки жилых домов и коммерческих заведений. Местные власти отмечают, что значительная часть Черновцов осталась без уличного освещения

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать обрывы", - говорится в сообщении городского совета в Telegram.

Фото: здания в Черновцах обесточены из-за ветра (molbuk.ua)

Напомним, ранее в Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой флаг Украины.

Также сообщалось, что сегодня и завтра ожидаются порывы сильного ветра.

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