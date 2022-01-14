Сорванная крыша и обрыв проводов: на Черновцы обрушился сильный ветер

Сегодня, 14 января, на Черновцы обрушился сильный ветер. Уже известно о сорванной крыше одного из местных кинотеатров, а также о массовом обесточивании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook местного городского совета.

Сообщается, что сильный ветер сорвал крышу кинотеатра "Черновцы". В этом районе ограничено движение, троллейбусы №1 и 8 временно ездят только до Соборной площади. Как отмечают городские СМИ, здание кинотеатра оцепила полиция и спасатели, поскольку сверху падают фрагменты кровли.

Также сообщается, что в результате внезапной непогоды были обесточены десятки жилых домов и коммерческих заведений. Местные власти отмечают, что значительная часть Черновцов осталась без уличного освещения

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать обрывы", - говорится в сообщении городского совета в Telegram.

Фото: здания в Черновцах обесточены из-за ветра (molbuk.ua)