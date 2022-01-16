Негода в Україні: без світла залишаються 67 населених пунктів у п'яти областях
В Україні через погіршення погоди залишаються без світла 67 населених пунктів. Таким чином, відключення зафіксовані у п'яти областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Знеструмлені регіони
Так, станом на ранок 16 січня, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 67 населених пунктів у 5 областях:
- Житомирська - 25,
- Чернігівська - 20,
- Сумська - 12,
- Київська - 9,
- Донецька - 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Наслідки негоди
Луганська область
В с. Коломийчиха Сватівського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах сільської ради та сільського клубу на площі 560 м2. Жертв та постраждалих немає.
Харківська область
В м. Люботин через шквали пошкоджено дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту на площі 600 м2. Жертв та постраждалих також немає.
Київська область
В м. Богуслав через сильний вітер пошкоджено дах в чотириповерховому навчальному корпусі ДНЗ Богусловському центрі професійної освіти на площі 300 м2. Жертв та постраждалих немає.
Чернігівська область
В с. Лосинівка Чернігівського району шквальний вітер пошкодив дах в спортивному залы школи на площі 250 м2. Жертв та постраждалих також немає.
Нагадаємо, вчора негода в Україні знеструмила майже 1 500 населених пунктів в 16 областях.
Додамо, в п'ятницю сильний вітер звалився на Чернівці, там зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена.
Зазначимо, погода в Україні сьогодні буде сухою. Денна температура повітря місцями досягне +3.