Негода в Україні: без світла залишаються 67 населених пунктів у п'яти областях

В Україні через погіршення погоди залишаються без світла 67 населених пунктів. Таким чином, відключення зафіксовані у п'яти областях.

Знеструмлені регіони

Так, станом на ранок 16 січня, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 67 населених пунктів у 5 областях:

Житомирська - 25,

Чернігівська - 20,

Сумська - 12,

Київська - 9,

Донецька - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наслідки негоди

Луганська область

В с. Коломийчиха Сватівського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах сільської ради та сільського клубу на площі 560 м2. Жертв та постраждалих немає.

Харківська область

В м. Люботин через шквали пошкоджено дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту на площі 600 м2. Жертв та постраждалих також немає.

Київська область

В м. Богуслав через сильний вітер пошкоджено дах в чотириповерховому навчальному корпусі ДНЗ Богусловському центрі професійної освіти на площі 300 м2. Жертв та постраждалих немає.

Чернігівська область

В с. Лосинівка Чернігівського району шквальний вітер пошкодив дах в спортивному залы школи на площі 250 м2. Жертв та постраждалих також немає.