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Негода в Україні: без світла залишаються 67 населених пунктів у п'яти областях

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Україна, Неділя 16 січня 2022 08:30
Негода в Україні: без світла залишаються 67 населених пунктів у п'яти областях Фото: через шквали без світла залишаються 67 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні через погіршення погоди залишаються без світла 67 населених пунктів. Таким чином, відключення зафіксовані у п'яти областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Знеструмлені регіони

Так, станом на ранок 16 січня, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 67 населених пунктів у 5 областях:

  • Житомирська - 25,
  • Чернігівська - 20,
  • Сумська - 12,
  • Київська - 9,
  • Донецька - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наслідки негоди

Луганська область

В с. Коломийчиха Сватівського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах сільської ради та сільського клубу на площі 560 м2. Жертв та постраждалих немає.

Харківська область

В м. Люботин через шквали пошкоджено дах чотириповерхового гуртожитку Люботинського ліцею залізничного транспорту на площі 600 м2. Жертв та постраждалих також немає.

Київська область

В м. Богуслав через сильний вітер пошкоджено дах в чотириповерховому навчальному корпусі ДНЗ Богусловському центрі професійної освіти на площі 300 м2. Жертв та постраждалих немає.

Чернігівська область

В с. Лосинівка Чернігівського району шквальний вітер пошкодив дах в спортивному залы школи на площі 250 м2. Жертв та постраждалих також немає.

Нагадаємо, вчора негода в Україні знеструмила майже 1 500 населених пунктів в 16 областях.

Додамо, в п'ятницю сильний вітер звалився на Чернівці, там зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена.

Зазначимо, погода в Україні сьогодні буде сухою. Денна температура повітря місцями досягне +3.

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