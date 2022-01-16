Днем до +3 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 17 января 2022 года, будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в регионах

На западе Украины переменная облачность и без осадков, днем от -1 до +3, ночью от -2 до -6. На севере днем от -1 до +1, ночью от -1 до -4. На востоке тоже без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -3 до -5.

В центральной части днем от -1 до +2, ночью от -2 до -4. На юге переменная облачность, днем от -1 до +2, ночью от 0 до -3.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве