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Днем до +3 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 16 января 2022 07:00
Днем до +3 и без осадков: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Киеве без осадков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Погода в Украине сегодня, 17 января 2022 года, будет сухой. Дневная температура воздуха местами достигнет +3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины переменная облачность и без осадков, днем от -1 до +3, ночью от -2 до -6. На севере днем от -1 до +1, ночью от -1 до -4. На востоке тоже без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -3 до -5.

В центральной части днем от -1 до +2, ночью от -2 до -4. На юге переменная облачность, днем от -1 до +2, ночью от 0 до -3.

Днем до +3 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Днем до +3 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве

Напомним, накануне непогода в Украине обесточила почти 1 500 населенных пунктов, РБК-Украина писало, какие регионы пострадали больше всего.

В пятницу сильный ветер обрушился на Черновцы, там сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена.

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