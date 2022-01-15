ru ua
Сб, 15 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Непогода в Украине обесточила почти 1 500 населенных пунктов

Новина українською →
Суббота 15 января 2022 11:55
Непогода в Украине обесточила почти 1 500 населенных пунктов Фото: в Украине обесточены почти 1 500 населенных пунктов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на утро 15 января непогода в Украине обесточила почти 1 500 населенных пунктов. Причем отключения зафиксированы в 16 регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за сильных порывов ветра обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях. В частности, во Львовской области - 226, Киевской - 201, Черниговской - 184, Хмельницкой - 166, Житомирской - 163, Сумской - 160, Полтавской - 73, Тернопольской - 53, Черкасской - 40, Черновицкой - 34, Донецкой - 28, Ровенской - 26, Днепропетровской - 22, Винницкой - 20, Луганской - 11, Кировоградской - 11.

Киев

Вчера вечером в Святошинском районе на улице Верховинной на автомобиль упало дерево. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Всего по Киеву упали 6 деревьев и два столба, повреждены 11 авто, торговый киоск и два билборда.

Киевская область

Из-за сильного ветра произошло смещение строительного крана на недостроенный дом в Буче. В Броварах сорвало крышу административного здания, в селе Княжичи - крышу местной школы, в поселке Калиновка - крышу дома культуры.

Ровенская область

В поселке Степань Сарненского района шквальным ветром поврежден металлический дымоход котельной, без тепла остались школа, районная больница и гериатрический центр.

Черниговская область

В поселке Сосница Корюковского района в результате порывов шквального ветра повреждена крыша детского сада.

Напомним, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена.

На сегодня в Украине тоже объявлено штормовое предупреждение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Третий день подряд. В Украине снова выявили свыше 10 тысяч случаев COVID
Третий день подряд. В Украине снова выявили свыше 10 тысяч случаев COVID
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины