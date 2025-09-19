UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Неподалік Камчатського півострова стався новий потужний землетрус

Фото: біля узбережжя Камчатки стався потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Неподалік узбережжя Камчатського півострова стався новий землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера. У регіоні Далекого Сходу та США оголошено загрозу цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Епіцентр поштовхів розташовувався у морі за 93 кілометри від Петропавловськ-Камчатського на глибині 123 км, повідомили в Камчатській філії Геофізичної служби РАН.

У помешканнях людей хиталися меблі, гойдалися люстри, а в аеропорту вібрація ледь не зламала електронні табло.

Про постраждалих і руйнування інформація наразі відсутня.

Загроза цунамі

На Камчатському півострові оголошено загрозу цунамі, до берегів наближаються півтораметрові хвилі. Всі екстрені служби регіону переведені у режим підвищеної готовності.

Крім того, загрозу цунамі через землетрус оголосила Геологічна служба США, а ГУ МНС Росії по Сахалінській області оголосило аналогічну загрозу на Курильських островах.

Землетруси в Камчатському регіоні

Зазначимо, що це вже третій потужний землетрус у регіоні Камчатського півострова за останні місяці.

Перший землетрус магнітудою 8,8 стався 30 липня та був визнаний найпотужнішим за останні понад 70 років.

Тоді у багатьох країнах Тихоокеанського регіону оголошували попередження про цунамі, а на півострові вперше за 600 років прокинувся вулкан Крашенінникова.

Вдруге потужні поштовхи магнітудою 7,7 бали сталися 13 вересня за 123 кілометри на схід від Петропавловськ-Камчатського.

Камчатка