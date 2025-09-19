Неподалік Камчатського півострова стався новий потужний землетрус

Землетруси в Камчатському регіоні

Зазначимо, що це вже третій потужний землетрус у регіоні Камчатського півострова за останні місяці.

Перший землетрус магнітудою 8,8 стався 30 липня та був визнаний найпотужнішим за останні понад 70 років.

Тоді у багатьох країнах Тихоокеанського регіону оголошували попередження про цунамі, а на півострові вперше за 600 років прокинувся вулкан Крашенінникова.

Вдруге потужні поштовхи магнітудою 7,7 бали сталися 13 вересня за 123 кілометри на схід від Петропавловськ-Камчатського.