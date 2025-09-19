Вблизи Камчатского полуострова произошло новое мощное землетрясение

Землетрясения в Камчатском регионе

Отметим, что это уже третье мощное землетрясение в регионе Камчатского полуострова за последние месяцы.

Первое землетрясение магнитудой 8,8 произошло 30 июля и было признано самым мощным за последние более 70 лет.

Тогда во многих странах Тихоокеанского региона объявляли предупреждение о цунами, а на полуострове впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова.

Второй раз мощные толчки магнитудой 7,7 балла произошли 13 сентября в 123 километрах к востоку от Петропавловск-Камчатского.