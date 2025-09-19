ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Неподалік Камчатського півострова стався новий потужний землетрус

Камчатський край, П'ятниця 19 вересня 2025 00:10
UA EN RU
Неподалік Камчатського півострова стався новий потужний землетрус Фото: біля узбережжя Камчатки стався потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Неподалік узбережжя Камчатського півострова стався новий землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера. У регіоні Далекого Сходу та США оголошено загрозу цунамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Епіцентр поштовхів розташовувався у морі за 93 кілометри від Петропавловськ-Камчатського на глибині 123 км, повідомили в Камчатській філії Геофізичної служби РАН.

У помешканнях людей хиталися меблі, гойдалися люстри, а в аеропорту вібрація ледь не зламала електронні табло.

Про постраждалих і руйнування інформація наразі відсутня.

Неподалік Камчатського півострова стався новий потужний землетрус

Загроза цунамі

На Камчатському півострові оголошено загрозу цунамі, до берегів наближаються півтораметрові хвилі. Всі екстрені служби регіону переведені у режим підвищеної готовності.

Крім того, загрозу цунамі через землетрус оголосила Геологічна служба США, а ГУ МНС Росії по Сахалінській області оголосило аналогічну загрозу на Курильських островах.

Землетруси в Камчатському регіоні

Зазначимо, що це вже третій потужний землетрус у регіоні Камчатського півострова за останні місяці.

Перший землетрус магнітудою 8,8 стався 30 липня та був визнаний найпотужнішим за останні понад 70 років.

Тоді у багатьох країнах Тихоокеанського регіону оголошували попередження про цунамі, а на півострові вперше за 600 років прокинувся вулкан Крашенінникова.

Вдруге потужні поштовхи магнітудою 7,7 бали сталися 13 вересня за 123 кілометри на схід від Петропавловськ-Камчатського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камчатка
Новини
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною