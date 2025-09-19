ua en ru
Вблизи Камчатского полуострова произошло новое мощное землетрясение

Камчатский край, Пятница 19 сентября 2025 00:10
Вблизи Камчатского полуострова произошло новое мощное землетрясение Фото: у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вблизи побережья Камчатского полуострова было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В регионе Дальнего Востока и США объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Эпицентр землетрясения располагался в море в 93 километрах от Петропавловск-Камчатского на глубине 123 км, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

В домах людей шаталась мебель, качались люстры, а в аэропорту вибрация едва не сломала электронные табло.

О пострадавших и разрушениях информация пока что отсутствует.

Вблизи Камчатского полуострова произошло новое мощное землетрясениеУгроза цунами

На Камчатском полуострове объявлена угроза цунами, к берегам приближаются полутораметровые волны. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, угрозу цунами из-за землетрясения объявила Геологическая служба США, а ГУ МЧС России по Сахалинской области объявило аналогичную угрозу на Курильских островах.

Землетрясения в Камчатском регионе

Отметим, что это уже третье мощное землетрясение в регионе Камчатского полуострова за последние месяцы.

Первое землетрясение магнитудой 8,8 произошло 30 июля и было признано самым мощным за последние более 70 лет.

Тогда во многих странах Тихоокеанского региона объявляли предупреждение о цунами, а на полуострове впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова.

Второй раз мощные толчки магнитудой 7,7 балла произошли 13 сентября в 123 километрах к востоку от Петропавловск-Камчатского.

