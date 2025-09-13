Неподалік Камчатки стався новий потужний землетрус

Новий потужний землетрус стався 13 вересня біля східного узбережжя Камчатки. Магнітуда поштовху склала 7,7 бала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Камчатки Володимира Солодова, якого цитують росЗМІ.
За даними геофізичної служби РАН, епіцентр землетрусу знаходився за 123 кілометри на схід від Петропавловська-Камчатського. Епіцентр був на глибині 46,8 кілометра під морським дном.
За словами голови Камчатського краю, у Петропавловську-Камчатському відчувалися поштовхи потужністю 4-6 балів.
Російська влада оголосила загрозу цунамі у регіоні.
"Просимо бути особливо уважними при відвідуванні Халактирського пляжу та інших цунамі-небезпечних районів", - написав Солодов у соцмережах.
Приблизно через дві години після землетрусу російське МНС повідомило, що загрозу цунамі знято.
Нагадаємо, наприкінці липня біля російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 бала. Після головного землетрусу сталося ще 30 відчутних поштовхів потужністю 2-5 балів.
Це був найпотужніший землетрус в регіоні за останні понад 70 років. Більше про це - в матеріалі РБК-Україна.
Підземний поштовх спричинив цунамі, у кількох країнах Тихоокеанського регіону оголошували попередження.
Крім того, після землетрусів на Камчатці "прокинувся" найвищий вулкан Євразії - Ключевська сопка. Також стало відомо, що на півострові вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова.