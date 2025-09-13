Неподалеку от Камчатки произошло новое мощное землетрясение

По данным геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 123 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 46,8 километра под морским дном.

По словам главы Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки мощностью 4-6 баллов.



Российские власти объявили угрозу цунами в регионе.

"Просим быть особо внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - написал Солодов в соцсетях.

Примерно через два часа после землетрясения российское МЧС сообщило, что угроза цунами снята.