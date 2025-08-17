Неочікувані цифри: DeepState підрахував, скільки території РФ окупувала за 1010 днів

Від 12 листопада 2022 року, коли під російською окупацією перебувало 108 651 кв. км української території, і до сьогодні ця цифра зросла до 114 493 кв. км.

Таким чином, за цей період ворог захопив 5842 кв. км, що становить 0,96% від усієї площі України у міжнародно визнаних кордонах.

DeepState зазначив, що, на жаль, окупанти мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення, проте завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, Україні вдалося повернути велику частину.

Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Зокрема восени тривав активний наступ росіян на Бахмут.