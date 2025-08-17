Неожиданные цифры: DeepState подсчитал, сколько территории РФ оккупировала за 1010 дней

С 12 ноября 2022 года, когда под российской оккупацией находилось 108 651 кв. км украинской территории, и до сегодняшнего дня эта цифра выросла до 114 493 кв. км.

Таким образом, за этот период враг захватил 5842 кв. км, что составляет 0,96% от всей площади Украины в международно признанных границах.

DeepState отметил, что, к сожалению, оккупанты имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения, однако благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, Украине удалось вернуть большую часть.

После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. В частности осенью продолжалось активное наступление россиян на Бахмут.