Неочікувана причина нічного удару по Києву: експерт пояснив, до чого тут США

"Очевидно, що підготувати масштабний удар такого рівня - це не один день. Не може бути такого, що сьогодні (російський диктатор Володимир, ред.) Путін дзвонить начальнику Генштабу і каже, що сьогодні треба вдарити по Києву", - зауважив експерт.

Він зазначив, що, загалом, можливо таке, що відповідні підрозділи мають план в якому зазначено набір цілей в Києві й подумано, яка кількість "Шахедів" та ракет має бути використана.

"Можливо, і так, але в будь-якому разі, звісно, цей удар готувався більше ніж кілька годин. І тут мені здається, що Путін і його команда готувалися саме під 4 липня, це День незалежності Сполучених Штатів", - наголоси в Самусь.

На його думку, це ситуація, коли Путіну подобається демонструвати свою силу і зверхність.

"Тут мені цікаво, хто ініціював розмову між Путіним і Трампом, я підозрюю, що Путін під приводом привітати Трампа з Днем незалежності, бо Трамп виглядав непідготовленим до розмови. Абсолютно. Він почав говорити про якийсь мир. Путін сказав, у нас є "першопричини", тому, вибачте, я буду досягати своїх цілей", - додав він.

Чи пов'язаний удар з припиненням допомоги від США

За словами Самуся, питання щодо того, хто був ініціатором припинення допомоги ще лишається.

"Все воно якось співпало в один момент, і нанесення удару масованого по Києву, звісно, це сигнал Трампу. Це демонстрація неповаги. Демонстрація того, що я з тобою поговорив і зараз тобі показав, як я до тебе відношусь. Ось так. Ти припиняєш якусь допомогу? Це супер, ти молодець", - зауважив експерт

Він також згадав, що існує конспірологія, що Трамп спеціально під цю розмову припинив допомогу або запустив таку інформацію в ЗМІ про команду припинити поставки із Жешува до України.

"На цьому фоні пішла хвиля інформаційна. І Трамп говорить Путіну, бачиш, я припинив допомогу Україні, давай припиняти вогонь. А Путін каже, мені це не цікаво. Те, що ти припинив допомогу, молодець, ти підкоряєшся, ти слабкий. А далі подивимося, я буду робити, як мені треба. Це виглядало саме так. І сьогоднішня ніч показала саме це", - підсумував Самусь.