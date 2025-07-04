Неочікувана причина нічного удару по Києву: експерт пояснив, до чого тут США

Масований удар по Києву міг бути не лише військовою операцією, а й політичним сигналом для американського президента Дональда Трампа. Дана атака могла бути приурочена до Дня незалежності США.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Михайло Самусь.
"Очевидно, що підготувати масштабний удар такого рівня - це не один день. Не може бути такого, що сьогодні (російський диктатор Володимир, ред.) Путін дзвонить начальнику Генштабу і каже, що сьогодні треба вдарити по Києву", - зауважив експерт.
Він зазначив, що, загалом, можливо таке, що відповідні підрозділи мають план в якому зазначено набір цілей в Києві й подумано, яка кількість "Шахедів" та ракет має бути використана.
"Можливо, і так, але в будь-якому разі, звісно, цей удар готувався більше ніж кілька годин. І тут мені здається, що Путін і його команда готувалися саме під 4 липня, це День незалежності Сполучених Штатів", - наголоси в Самусь.
На його думку, це ситуація, коли Путіну подобається демонструвати свою силу і зверхність.
"Тут мені цікаво, хто ініціював розмову між Путіним і Трампом, я підозрюю, що Путін під приводом привітати Трампа з Днем незалежності, бо Трамп виглядав непідготовленим до розмови. Абсолютно. Він почав говорити про якийсь мир. Путін сказав, у нас є "першопричини", тому, вибачте, я буду досягати своїх цілей", - додав він.
За словами Самуся, питання щодо того, хто був ініціатором припинення допомоги ще лишається.
"Все воно якось співпало в один момент, і нанесення удару масованого по Києву, звісно, це сигнал Трампу. Це демонстрація неповаги. Демонстрація того, що я з тобою поговорив і зараз тобі показав, як я до тебе відношусь. Ось так. Ти припиняєш якусь допомогу? Це супер, ти молодець", - зауважив експерт
Він також згадав, що існує конспірологія, що Трамп спеціально під цю розмову припинив допомогу або запустив таку інформацію в ЗМІ про команду припинити поставки із Жешува до України.
"На цьому фоні пішла хвиля інформаційна. І Трамп говорить Путіну, бачиш, я припинив допомогу Україні, давай припиняти вогонь. А Путін каже, мені це не цікаво. Те, що ти припинив допомогу, молодець, ти підкоряєшся, ти слабкий. А далі подивимося, я буду робити, як мені треба. Це виглядало саме так. І сьогоднішня ніч показала саме це", - підсумував Самусь.
Нагадаємо, що увечері 1 липня низка західних медіа повідомила про часткове призупинення постачання зброї США до України.
Цю інформацію згодом підтвердили у Білому домі, зазначивши, що на даному етапі пріоритетом залишаються національні інтереси Сполучених Штатів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на рівні робочих груп тривають переговори з американською стороною для з’ясування всіх обставин. Тим часом у Росії новини про можливе припинення постачання озброєнь викликали активну радість.
Проте сьогодні вночі американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні, але водночас мають зважати на власні запаси.
Зауважимо, що цієї ночі Київ пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів.
Як наслідок горіння після ворожих ударів, на ранок місто огорнув дим, а киян навіть закликали закрити вікна.
Що наразі відомо про наслідки атаки на Київ, можна дізнатись у репортажі РБК-Україна.
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