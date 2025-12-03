Неочікувана "підстава" від союзника: Італія зупинила участь у програмі озброєння України

Як заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, на тлі дискусій про потенційний мир "постачання озброєння може втратити сенс".

За його словами, у випадку реального припинення бойових дій Києву будуть потрібні насамперед гарантії безпеки, а не нові партії американських систем озброєння.

"Якщо ми досягнемо домовленостей і бойові дії припиняться, зброя більше не знадобиться. Потрібні будуть інші речі - гарантії безпеки", - заявив Таяні журналістам у Брюсселі.

На сьогоднішній день це найвиразніший сигнал, що уряд Джорджі Мелоні змінює свою лінію щодо підтримки України. Раніше Рим місяцями стискав бюджет на оборону, стикався з внутрішніми суперечностями в коаліції і ось врешті-решт зайняв більш обережну позицію щодо постачання зброї.

Італія фактично стала першою країною ЄС, яка відкрито заявила про небажання постачати додаткову зброю Києву в період чутливих дипломатичних перемовин.

Тепер рішення Італії ставить під питання рівень координації всередині Альянсу та може посилити дискусії про відповідальність кожної країни на тлі продовження російської агресії.

На щастя, остання заява Рима контрастує з позицією європейських оборонних компаній і значної частини союзників у НАТО, які наголошують, що навіть потенційне перемир’я не має зменшувати темпи підтримки України або виробництво оборонної продукції. Раніше Київ попнрнджав, що взимку потребуватиме щонайменше мільярд євро додаткового озброєння в межах програми PURL для утримання оборони.