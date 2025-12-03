Как заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, на фоне дискуссий о потенциальном мире "поставки вооружения могут потерять смысл".

По его словам, в случае реального прекращения боевых действий Киеву потребуются прежде всего гарантии безопасности, а не новые партии американских систем вооружения.

"Если мы достигнем договоренностей и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи - гарантии безопасности", - заявил Таяни журналистам в Брюсселе.

На сегодняшний день это самый отчетливый сигнал, что правительство Джорджи Мелони меняет свою линию по поддержке Украины. Ранее Рим месяцами сжимал бюджет на оборону, сталкивался с внутренними противоречиями в коалиции и вот в конце концов занял более осторожную позицию по поставкам оружия.

Италия фактически стала первой страной ЕС, которая открыто заявила о нежелании поставлять дополнительное оружие Киеву в период чувствительных дипломатических переговоров.

Теперь решение Италии ставит под вопрос уровень координации внутри Альянса и может усилить дискуссии об ответственности каждой страны на фоне продолжения российской агрессии.

К счастью, последнее заявление Рима контрастирует с позицией европейских оборонных компаний и значительной части союзников в НАТО, которые отмечают, что даже потенциальное перемирие не должно уменьшать темпы поддержки Украины или производство оборонной продукции. Ранее Киев попнрнджав, что зимой потребует минимум миллиард евро дополнительного вооружения в рамках программы PURL для удержания обороны.