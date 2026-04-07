Неочевидна перевага. Експерти пояснили наслідки дальніх ударів ЗСУ по РФ для фронту

09:05 07.04.2026 Вт
2 хв
Удари ЗСУ по тилах РФ підривають здатність ворога вести бойові дії в Україні
aimg Костянтин Широкун
Фото: удари ЗСУ по тилах РФ підривають здатність ворога вести бойові дії в Україні (росЗМІ)

Українські удари по інфраструктурі РФ перевантажують ворожу систему ППО. Через це Кремль змушений відволікати важливі ресурси з фронту, щоб прикривати стратегічні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків, масштаби території Росії створюють серйозні труднощі для оборони, особливо з урахуванням того, що вона досі значною мірою спирається на традиційні системи ППО для відбиття масованих атак українських дронів.

При цьому Росія поки що не змогла повністю впровадити мобільні вогневі підрозділи або ефективні засоби перехоплення безпілотників, які могли б протидіяти повторюваним масованим атакам.

Загалом, кампанія далекобійних ударів України, найімовірніше, змусить Росію і надалі перекидати ресурси та особовий склад на потреби ППО, відволікаючи їх від бойових дій.

Експерти додають, що, хоча російські сили можуть поступово пристосовуватися, зокрема, через використання дронів-перехоплювачів і розвиток мобільних груп, захист великої кількості розосереджених об’єктів залишатиметься для них складним завданням.

Удари по інфраструктурі РФ

Нагадаємо, останніми тижнями один із ключових російських енергетичних хабів – порт Усть-Луга на Балтійському морі – неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Вперше удар по порту припав на 25 березня. Тоді на території порту "Усть-Луга" спалахнула "пожежа" після атаки дронів.

Через кілька днів, 29-31 березня, атаки повторилися. За даними медіа, це була вже щонайменше п’ята атака за десять днів, що серйозно ускладнило роботу одного з головних пунктів експорту російської нафти та нафтопродуктів.

Унаслідок ударів робота терміналів на деякий час була фактично паралізована: порти на Балтійському морі тимчасово не могли повноцінно обробляти нафтові вантажі.

Понад три десятки прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО
Понад три десятки прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО
