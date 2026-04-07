Неочевидное преимущество. Эксперты объяснили последствия дальних ударов ВСУ по РФ для фронта

Украинские удары по инфраструктуре РФ перегружают вражескую систему ПВО. Из-за этого Кремль вынужден отвлекать важные ресурсы с фронта, чтобы прикрывать стратегические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков, масштабы территории России создают серьезные трудности для обороны, особенно с учетом того, что она до сих пор в значительной степени опирается на традиционные системы ПВО для отражения массированных атак украинских дронов.

При этом Россия пока не смогла полностью внедрить мобильные огневые подразделения или эффективные средства перехвата беспилотников, которые могли бы противодействовать повторяющимся массированным атакам.

В общем, кампания дальнобойных ударов Украины, скорее всего, заставит Россию и в дальнейшем перебрасывать ресурсы и личный состав на нужды ПВО, отвлекая их от боевых действий.

Эксперты добавляют, что, хотя российские силы могут постепенно приспосабливаться, в частности, через использование дронов-перехватчиков и развитие мобильных групп, защита большого количества рассредоточенных объектов будет оставаться для них сложной задачей.

Напомним, в последние недели один из ключевых российских энергетических хабов - порт Усть-Луга на Балтийском море - неоднократно становился целью атак беспилотников.

Впервые удар по порту пришелся на 25 марта. Тогда на территории порта "Усть-Луга" вспыхнул "пожар" после атаки дронов.