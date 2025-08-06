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"Необхідно завершити розгром": Нетаньяху узгодив нову стратегію щодо Гази

Середа 06 серпня 2025 12:18
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"Необхідно завершити розгром": Нетаньяху узгодив нову стратегію щодо Гази Фото: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів закриту нараду з керівництвом сил безпеки, де обговорювали подальші дії в Газі. За даними ЗМІ, він виступає за повне захоплення палестинського анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вівторок офіс прем’єр-міністра Ізраїлю повідомив про "обмежене обговорення питань безпеки", яке тривало три години.

Під час зустрічі начальник військового штабу Еяль Замір представив Нетаньягу варіанти подальших дій у секторі Газа.

За даними Reuters, у зустрічі також брали участь міністр оборони Ізраель Кац та міністр стратегічних питань Рон Дермер.

Вони обговорювали стратегію, яку планують винести на затвердження кабміну вже цього тижня - попередньо засідання заплановано на четвер.

Ізраїльський "12-й канал" із посиланням на джерело в офісі прем’єра повідомив, що Нетаньяху виступає за повний контроль над Газою - це фактично означає скасування рішення 2005 року про вихід з анклаву.

Такий сценарій передбачає поновлення присутності ізраїльських військових і цивільного управління в секторі, що може мати наслідки як для ситуації на місці, так і для відносин Ізраїлю з союзниками.

Водночас поки що невідомо, чи йдеться про тривалу окупацію, чи тимчасову операцію, спрямовану на знищення ХАМАС і звільнення ізраїльських заручників. В офісі прем’єра відмовилися коментувати цю інформацію.

"Все ще необхідно завершити розгром ворога в Газі, звільнити наших заручників і забезпечити, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю", - заявив Нетаньяху новобранцям під час виступу на військовій базі.

Переговори Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо. що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скликав розширене засідання кабінету міністрів для обговорення подальших дій у секторі Газа та умов можливої угоди щодо звільнення заручників.

Водночас, президет США Дональд Трамп заявив, що з огляду на провал переговорів, Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки в Секторі Газа.

Раніше уряд Ізраїлю назвав неприйнятними умови ХАМАС щодо звільнення заручників.

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Ізраїль Сектор Газа
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