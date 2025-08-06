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"Необходимо завершить разгром": Нетаньяху согласовал новую стратегию по Газе

Среда 06 августа 2025 12:18
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"Необходимо завершить разгром": Нетаньяху согласовал новую стратегию по Газе Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел закрытое совещание с руководством сил безопасности, где обсуждали дальнейшие действия в Газе. По данным СМИ, он выступает за полный захват палестинского анклава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во вторник офис премьер-министра Израиля сообщил об "ограниченном обсуждении вопросов безопасности", которое длилось три часа.

Во время встречи начальник военного штаба Эяль Замир представил Нетаньяху варианты дальнейших действий в секторе Газа.

По данным Reuters, во встрече также принимали участие министр обороны Израэль Кац и министр стратегических вопросов Рон Дермер.

Они обсуждали стратегию, которую планируют вынести на утверждение кабмина уже на этой неделе - предварительно заседание запланировано на четверг.

Израильский "12-й канал" со ссылкой на источник в офисе премьера сообщил, что Нетаньяху выступает за полный контроль над Газой - это фактически означает отмену решения 2005 года о выходе из анклава.

Такой сценарий предполагает возобновление присутствия израильских военных и гражданского управления в секторе, что может иметь последствия как для ситуации на месте, так и для отношений Израиля с союзниками.

В то же время пока неизвестно, идет ли речь о длительной оккупации или временной операции, направленной на уничтожение ХАМАС и освобождение израильских заложников. В офисе премьера отказались комментировать эту информацию.

"Все еще необходимо завершить разгром врага в Газе, освободить наших заложников и обеспечить, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля", - заявил Нетаньяху новобранцам во время выступления на военной базе.

Переговоры Израиля с ХАМАС

Напомним. что вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал расширенное заседание кабинета министров для обсуждения дальнейших действий в секторе Газа и условий возможного соглашения по освобождению заложников.

В то же время, президет США Дональд Трамп заявил, что учитывая провал переговоров, Израилю придется принять решение о дальнейших шагах в Секторе Газа.

Ранее правительство Израиля назвало неприемлемыми условия ХАМАС по освобождению заложников.

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Израиль Сектор Газа
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