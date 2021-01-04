ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером палаты представителей США

США, Понедельник 04 января 2021 02:04
Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером палаты представителей США
Фото: Нэнси Пелоси (instagram.com/speakerpelosi)
Автор: Даша Харченко

Нэнси Пелоси переизбрали спикером палаты представителей Конгресса США 117-го созыва. Она занимает эту должность уже четвертый раз.

Об этом сообщает Reuters.

Пелоси получила поддержку большинства конгрессменов, "победив" республиканца Кевина Маккарти.

Представительницу демократической партии избирают спикером нижней палаты уже в четвертый раз: в Конгрессе 116-го созыва, а также 110-го и 111-го созывов.

Напомним, дом в Сан-Франциско, что принадлежит Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей Конгресса США, атаковали вандалы. В новогоднюю ночь его разрисовали граффити и красной краской.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул двух кандидатов на должности заместителей министра обороны страны. Ими стали Кэтлин Хикс и Колен Колл.

Напомним, ранее Байден сообщил кто станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь