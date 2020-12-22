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Байден представил ряд новых членов своей администрации

Вашингтон, Вторник 22 декабря 2020 21:11
Байден представил ряд новых членов своей администрации
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Рон Клайн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Старшим советником руководителя аппарата станет Элизабет Уилкинс, ранее являвшаяся сотрудницей избирательного штаба Байдена.

Должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, который в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.

Отвечать за подготовку речей в Белом доме будет Винай Редди. Он был спичрайтером политика, когда тот занимал пост вице-президента США и во время предвыборной гонки.

Курировать административными вопросами будет Энн Филипик, а отвечать за планирование - Райан Монтой.

Напомним, ранее Байден заявил, что должность министра внутренних дел США займет Деб Хааланд.

Кроме того, ранее Джо Байден определился с кандидатом на пост министра финансов. Он выдвинул бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Кроме того, стало известно, что ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.

При этом Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиБелый дом

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