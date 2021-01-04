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Ненсі Пелосі вчетверте стала спікером палати представників США

США, Понеділок 04 січня 2021 02:04
Ненсі Пелосі вчетверте стала спікером палати представників США
Фото: Ненсі Пелосі (instagram.com/speakerpelosi)
Автор: Даша Харченко

Ненсі Пелосі переобрали спікером палати представників Конгресу США 117-го скликання. Вона обіймає цю посаду вже четвертий раз.

Про це повідомляє Reuters.

Пелосі отримала підтримку більшості конгресменів, "перемігши" республіканця Кевіна Маккарті.

Представницю демократичної партії обирають спікером нижньої палати вже вчетверте: в Конгресі 116-го скликання, а також 110-го і 111-го скликань.

Нагадаємо, будинок у Сан-Франциско, що належить Ненсі Пелосі, спікеру Палати представників Конгресу США, атакували вандали. У новорічну ніч його розмалювали графіті і червоною фарбою.

Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден висунув двох кандидатів на посади заступників міністра оборони країни. Ними стали Кетлін Хікс і Колін Кол.

Нагадаємо, раніше Байден повідомив хто стане керівником апарату співробітників Білого дому.

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