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Вандалы атаковали дом спикера Конгресса США

Сан-Франциско, Суббота 02 января 2021 03:05
Вандалы атаковали дом спикера Конгресса США
Фото: Нэнси Пелоси (twitter/golos-ameriki)
Автор: Артур Родивилов

Дом в Сан-Франциско, принадлежащий Нэнси Пелоси, спикеру Палаты представителей Конгресса США, атаковали вандалы. В новогоднюю ночь его разрисовали граффити и красной краской.

Об этом сообщает TMZ.

На белой двери гаража написано: "Отменить найм" и "Мы хотим все", а также намеки на месть из-за принятого бюджета, в котором отклонили предложение о выплате пострадавшим в пандемию 2 тысяч долларов. Пятна красной краски, напоминающие кровь, были нанесены на асфальт перед домой, гараж и дерево.

Некоторые медиа также сообщают, что поблизости была обнаружена свиная голова.

Полицейские из Сан-Франциско ответили на звонок о вандализме в доме Пелоси около 3 часов ночи по местному времени. Был составлен протокол полиции, однако неясно, есть ли у них подозреваемые.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на 900 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса.

Закон предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп ранее требовал увеличить сумму до 2 тысяч долларов.

Как писало РБК-Украина, республиканцы отклонили призыв Трампа повысить сумму выплат американцам во время карантина.

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