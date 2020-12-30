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Байден назвал кандидатов в заместители министра обороны США

Вашингтон, Среда 30 декабря 2020 21:28
Байден назвал кандидатов в заместители министра обороны США
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул двух кандидатов на должности заместителей министра обороны страны. Ими стали Кэтлин Хикс и Колин Кол.

Об этом говорится в заявлении команды Джо Байдена.

Байден предложил назначить первым заместителем главы Пентагона Кэтлин Хикс.

Отмечается, что она была советником Байдена и является вице-президентом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В настоящее время Хикс возглавляет группу экспертов по оценке деятельности Минобороны США.

В настоящее время первым заместителем министра обороны США является Дэвид Норкуист.

Кроме того, Байден выдвинул на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола, который ранее был его советником по вопросам безопасности.

Кол является сотрудником ряда исследовательских центров. Он был заместителем помощника американского министра обороны и курировал, в частности, вопросы, касающиеся вывода американских войск из Ирака, ядерной программы Ирана, а также сотрудничества США с Израилем в военной сфере.

В настоящее время обязанности замглавы Пентагона по политическим делам временно исполняет Энтони Тата.

Напомним, ранее Байден сообщил кто станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Кроме того, Байден заявил, что должность министра внутренних дел США займет Деб Хааланд.

Добавим, что Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Он хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

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