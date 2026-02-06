"Нємци в дєрєвнє": як іноземці з "Азову" взяли 18 полонених за добу (відео)

За словами військових, окупанти, покинуті своїм командуванням напризволяще, впродовж кількох місяців переховувалися у підвалах та норах на території села. Для остаточної ліквідації ворожого спротиву до зачистки залучили бійців "Інтербату".

Під час операції іноземні добровольці зіткнулися з наслідками російської пропаганди серед полонених.

"Вони реально вірять у ці казки. Коли ми заходили, деякі з них були переконані, що проти них воює спецназ НАТО. В них була інформація, що нібито "нємци в дєрєвнє", - розповів боєць Інтернаціонального батальйону.

Самі ж полонені росіяни підтвердили, що довгий час перебували в ізоляції без належної підтримки.

"Ми просто сиділи в підвалах, нас залишили. Коли прийшли "азовці", ми зрозуміли, що чинити опір немає сенсу", - сказав один із затриманих окупантів.

Фото: с. Золотий Колодязь (deepstatemap.live)