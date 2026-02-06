"Нємци в дєрєвнє": як іноземці з "Азову" взяли 18 полонених за добу (відео)

Бійці Інтернаціонального батальйону "Азову" провели успішну операцію із зачистки населеного пункту Золотий Колодязь на Добропільському напрямку. Лише за одну добу захисникам вдалося взяти в полон 18 російських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.
Читайте також: Пішли в атаку колонами: "Азов" зупинив наступ росіян під Добропіллям
За словами військових, окупанти, покинуті своїм командуванням напризволяще, впродовж кількох місяців переховувалися у підвалах та норах на території села. Для остаточної ліквідації ворожого спротиву до зачистки залучили бійців "Інтербату".
Під час операції іноземні добровольці зіткнулися з наслідками російської пропаганди серед полонених.
"Вони реально вірять у ці казки. Коли ми заходили, деякі з них були переконані, що проти них воює спецназ НАТО. В них була інформація, що нібито "нємци в дєрєвнє", - розповів боєць Інтернаціонального батальйону.
Самі ж полонені росіяни підтвердили, що довгий час перебували в ізоляції без належної підтримки.
"Ми просто сиділи в підвалах, нас залишили. Коли прийшли "азовці", ми зрозуміли, що чинити опір немає сенсу", - сказав один із затриманих окупантів.
Добропільський напрямок залишається однією з ключових ділянок оборони на сході України. Із серпня 2025 року визначену смугу тут утримує 1-й корпус НГУ "Азов", не даючи противнику просунутися вперед.
Нагадаємо, що напередодні Нового року російські війська здійснили спробу штурму цього напрямку, однак бійці Національної гвардії зірвали плани ворога. Окупанти намагалися прорватися до передових позицій Сил оборони України в зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", але зазнали невдачі.
Раніше російська сторона поширила фейкову інформацію про нібито захоплення Добропілля поблизу Гуляйполя в Запорізькій області. У Генеральному штабі ЗСУ цю заяву спростували, підтвердивши, що місто залишається під контролем українських сил.
Крім того, ворог неодноразово намагався прорвати оборону й просунутися у напрямку Добропілля, проте щоразу зазнавав втрат і відступав. Зокрема, прикордонники спільно з Нацгвардією відбили атаку близько 20 російських військових, які пересувалися на дев’яти квадроциклах.
Також вранці 22 грудня в зоні відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було зафіксовано рух чотирьох ворожих колон у бік Добропілля, однак штурм російських сил також був успішно відбитий.