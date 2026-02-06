RU

"Немцы в деревне": как иностранцы из "Азова" взяли 18 пленных за сутки (видео)

Фото: бойцы "Азова" провели зачистку села Золотой Колодец на Добропольском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Бойцы Интернационального батальона "Азова" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Золотой Колодец на Добропольском направлении. Только за одни сутки защитникам удалось взять в плен 18 российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

Читайте также: Пошли в атаку колоннами: "Азов" остановил наступление россиян под Добропольем

По словам военных, оккупанты, брошенные своим командованием на произвол судьбы, в течение нескольких месяцев скрывались в подвалах и норах на территории села. Для окончательной ликвидации вражеского сопротивления к зачистке привлекли бойцов "Интербата".

Во время операции иностранные добровольцы столкнулись с последствиями российской пропаганды среди пленных.

"Они реально верят в эти сказки. Когда мы заходили, некоторые из них были убеждены, что против них воюет спецназ НАТО. У них была информация, что якобы "немцы в деревне", - рассказал боец Интернационального батальона.

Сами же пленные россияне подтвердили, что долгое время находились в изоляции без должной поддержки.

"Мы просто сидели в подвалах, нас оставили. Когда пришли "азовцы", мы поняли, что сопротивляться нет смысла", - сказал один из задержанных оккупантов.

Фото: с. Золотой Колодец (deepstatemap.live)

 

Добропольское направление

Добропольское направление остается одним из ключевых участков обороны на востоке Украины. С августа 2025 года определенную полосу здесь удерживает 1-й корпус НГУ "Азов", не давая противнику продвинуться вперед.

Напомним, что накануне Нового года российские войска предприняли попытку штурма этого направления, однако бойцы Национальной гвардии сорвали планы врага. Оккупанты пытались прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", но потерпели неудачу.

Ранее российская сторона распространила фейковую информацию о якобы захвате Доброполья вблизи Гуляйполя в Запорожской области. В Генеральном штабе ВСУ это заявление опровергли, подтвердив, что город остается под контролем украинских сил.

Кроме того, враг неоднократно пытался прорвать оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако каждый раз нес потери и отступал. В частности, пограничники совместно с Нацгвардией отбили атаку около 20 российских военных, которые передвигались на девяти квадроциклах.

Также утром 22 декабря в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в сторону Доброполья, однако штурм российских сил также был успешно отбит.

