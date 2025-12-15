Немовлят щеплюватимуть проти туберкульозу по-новому: що зміниться з 2026 року

З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Одне з ключових нововведень стосується вакцинації проти туберкульозу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Telegram.
БЦЖ з 2026 року робитимуть уже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу, як це відбувається зараз.
За словами лікарки-фтизіопульмонолога Оксани Молодої, оновлені терміни вакцинації відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я.
"Якщо раніше вакцина вводилася на 3-5 добу життя, то тепер ми можемо і маємо вводити БЦЖ вже за 24 години після народження дитини", - каже Оксана Молода.
Це особливо важливо в умовах, коли після неускладнених пологів жінок виписують з пологових будинків раніше, і дитина може не встигнути отримати щеплення.
Лікарка наголошує: захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно у 50 разів вища, ніж у більшості країн Європейського Союзу.
Вакцинацію БЦЖ при народженні або найближчим часом після нього вже практикують у 79 країнах світу. Тож, за словами експертки, МОЗ не запроваджує експерименти, а адаптує світові стандарти.
Ще одна важлива зміна стосується дітей, які не були вакциновані в пологовому будинку. Відтепер БЦЖ можна вводити без попередньої проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя (за відсутності контакту з хворим на туберкульоз).
Раніше цей термін обмежувався двома місяцями.
"У немовлят до 6 місяців проби часто дають хибнонегативний результат через особливості імунної системи. До того ж у перше півріччя життя дитина має мінімальний ризик інфікування", - зазначає Оксана Молода.
Також календар 2026 року дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами. Раніше між щепленнями потрібно було витримувати інтервал у місяць, що ускладнювало графік імунізації.
За словами експертки, у світі давно застосовується практика одночасного введення вакцин, а ВООЗ підтверджує безпечність такого підходу.
"БЦЖ не викликає загальних реакцій у перші дні, її дія є відтермінованою. Тому немає підстав розділяти її у часі з іншими вакцинами", - пояснює лікарка.
Діти, які з різних причин не отримали БЦЖ у дитинстві, можуть вакцинуватися коштом держави до 18 років - за умови негативних результатів проби Манту або квантиферонового тесту.
Експертка підкреслює: вакцина БЦЖ не має вікового цензу, а поширені у суспільстві міфи про "запізніле щеплення" не мають наукового підґрунтя.
Фахівці наголошують: БЦЖ не гарантує повного захисту від туберкульозу, проте ефективно запобігає смертельним генералізованим формам хвороби, зокрема туберкульозному менінгіту та міліарному туберкульозу.
