Немовлят щеплюватимуть проти туберкульозу по-новому: що зміниться з 2026 року

Що зміниться при вакцинації проти БЦЖ

БЦЖ з 2026 року робитимуть уже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу, як це відбувається зараз.

За словами лікарки-фтизіопульмонолога Оксани Молодої, оновлені терміни вакцинації відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Якщо раніше вакцина вводилася на 3-5 добу життя, то тепер ми можемо і маємо вводити БЦЖ вже за 24 години після народження дитини", - каже Оксана Молода.

Це особливо важливо в умовах, коли після неускладнених пологів жінок виписують з пологових будинків раніше, і дитина може не встигнути отримати щеплення.

Високий ризик туберкульозу

Лікарка наголошує: захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно у 50 разів вища, ніж у більшості країн Європейського Союзу.

Вакцинацію БЦЖ при народженні або найближчим часом після нього вже практикують у 79 країнах світу. Тож, за словами експертки, МОЗ не запроваджує експерименти, а адаптує світові стандарти.

Українцям до 18 років вакцинація проти туберкульозу є безкоштовною (скриншот)

Без Манту - довше

Ще одна важлива зміна стосується дітей, які не були вакциновані в пологовому будинку. Відтепер БЦЖ можна вводити без попередньої проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя (за відсутності контакту з хворим на туберкульоз).

Раніше цей термін обмежувався двома місяцями.

"У немовлят до 6 місяців проби часто дають хибнонегативний результат через особливості імунної системи. До того ж у перше півріччя життя дитина має мінімальний ризик інфікування", - зазначає Оксана Молода.

Можна разом з іншими

Також календар 2026 року дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами. Раніше між щепленнями потрібно було витримувати інтервал у місяць, що ускладнювало графік імунізації.

За словами експертки, у світі давно застосовується практика одночасного введення вакцин, а ВООЗ підтверджує безпечність такого підходу.

"БЦЖ не викликає загальних реакцій у перші дні, її дія є відтермінованою. Тому немає підстав розділяти її у часі з іншими вакцинами", - пояснює лікарка.

Без вікового обмеження

Діти, які з різних причин не отримали БЦЖ у дитинстві, можуть вакцинуватися коштом держави до 18 років - за умови негативних результатів проби Манту або квантиферонового тесту.

Експертка підкреслює: вакцина БЦЖ не має вікового цензу, а поширені у суспільстві міфи про "запізніле щеплення" не мають наукового підґрунтя.

Захист від смертельних форм

Фахівці наголошують: БЦЖ не гарантує повного захисту від туберкульозу, проте ефективно запобігає смертельним генералізованим формам хвороби, зокрема туберкульозному менінгіту та міліарному туберкульозу.