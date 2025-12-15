Младенцев будут прививать от туберкулеза по-новому: что изменится с 2026 года

Что изменится при вакцинации против БЦЖ

БЦЖ с 2026 года будут делать уже через 24 часа после рождения, а не на 3-5 сутки, как это происходит сейчас.

По словам врача-фтизиопульмонолога Оксаны Молодой, обновленные сроки вакцинации соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

"Если раньше вакцина вводилась на 3-5 сутки жизни, то теперь мы можем и должны вводить БЦЖ уже через 24 часа после рождения ребенка", - говорит Оксана Молодая.

Это особенно важно в условиях, когда после неосложненных родов женщин выписывают из роддомов раньше, и ребенок может не успеть получить прививку.

Высокий риск туберкулеза

Врач отмечает: заболеваемость туберкулезом в Украине примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран Европейского Союза.

Вакцинацию БЦЖ при рождении или в ближайшее время после него уже практикуют в 79 странах мира. Поэтому, по словам эксперта, Минздрав не вводит эксперименты, а адаптирует мировые стандарты.

Украинцам до 18 лет вакцинация против туберкулеза является бесплатной (скриншот)

Без Манту - дольше

Еще одно важное изменение касается детей, которые не были вакцинированы в роддоме. Отныне БЦЖ можно вводить без предварительной пробы Манту или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни (при отсутствии контакта с больным туберкулезом).

Ранее этот срок ограничивался двумя месяцами.

"У младенцев до 6 месяцев пробы часто дают ложноотрицательный результат из-за особенностей иммунной системы. К тому же в первое полугодие жизни ребенок имеет минимальный риск инфицирования", - отмечает Оксана Молодая.

Можно вместе с другими

Также календарь 2026 года позволяет вводить БЦЖ одновременно с другими вакцинами. Ранее между прививками нужно было выдерживать интервал в месяц, что усложняло график иммунизации.

По словам эксперта, в мире давно применяется практика одновременного введения вакцин, а ВОЗ подтверждает безопасность такого подхода.

"БЦЖ не вызывает общих реакций в первые дни, ее действие является отсроченным. Поэтому нет оснований разделять ее во времени с другими вакцинами", - объясняет врач.

Без возрастного ограничения

Дети, которые по разным причинам не получили БЦЖ в детстве, могут вакцинироваться за счет государства до 18 лет - при условии отрицательных результатов пробы Манту или квантиферонового теста.

Эксперт подчеркивает: вакцина БЦЖ не имеет возрастного ценза, а распространенные в обществе мифы о "запоздалой прививке" не имеют научной основы.

Защита от смертельных форм

Специалисты отмечают: БЦЖ не гарантирует полной защиты от туберкулеза, однако эффективно предотвращает смертельные генерализованные формы болезни, в частности туберкулезный менингит и милиарный туберкулез.