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Німецький спортсмен Гайгер став олімпійським чемпіоном у лижному двоборстві

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Пекін, Середа 09 лютого 2022 14:33
Німецький спортсмен Гайгер став олімпійським чемпіоном у лижному двоборстві Фото: Вінценц Гайгер (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх визначились призери у чоловічому лижному двоборстві.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Спочатку 44 спортсмени стрибали з трампліну.

Трійкою кращих стали:

  • Ріота Ямамото (Японія) – 133 бали
  • Лукас Грайдерер (Австрія) – 123,4 бали
  • Юліан Шмід (Німеччина) – 123,1 бали

Українець Дмитро Мазурчук з результатом 82,5 бали посів 35-е місце.

Після стрибків з трампліну відбулися лижні перегони.

Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Інші учасники стартують із відставанням, що визначається з розрахунку 4 секунди на кожне очко. Переможець кросу стає переможцем змагань.

Переможцем кросу став німець Вінценц Гайгер, який в стрибках був на 11 позиції. Для 24-річного німця це друга золота нагорода в кар’єрі. На другу позицію піднявся норвежець Йорген Гробак, який був дев’ятим в стрибках з трампліну. Бронзовим призером став австрієць – Лукас Грайдерер.

Український спортсмен Дмитро Мазурчук у фінішному протоколі посів 36-у позицію.

Нагадаємо, що в сноубордкросі перемогла американка Ліндсі Джакобелліс.

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