Путин стремится заставить украинцев покинуть Киев, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин приказал усилить удары по Киеву, потому что стремится заставить украинцев покинуть столицу.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию El Pais .

"Они (россияне - ред.) хотят, чтобы украинцы - особенно находящиеся в столице - покинули столицу. На самом деле именно этого они стремились, когда начинали полномасштабное вторжение", - отметил Зеленский.

По его словам, тактика Путина состоит в том, чтобы максимально эскалировать конфликт, и он будет это делать.

"И по мере приближения промежуточных выборов в США он будет делать все активнее", - прогнозирует украинский президент.

Он провел параллель между происходящими в Киеве событиями, который ежедневно подвергается от 300 до 500 атак, - и предстоящими выборами в Соединенных Штатах.

"Помните, что в 2022 году их целью было заставить людей покинуть столицу, чтобы доказать: если нет столицы - нет и страны, но наша страна - это больше, чем столица, и столица остается сильной", - подчеркнул Зеленский.

Кроме удара по школе в Киеве 1 октября, россиянам удалось попасть дроном в один из мостов через Днепр именно в тот момент, когда по нему проезжал поезд метро.

"Это не военные цели, и они не расположены на линии фронта. Они атакуют, чтобы парализовать город и помешать людям добраться до школы или работы, ведь из-за всех этих обстрелов дети не могут посещать занятия или детские сады", - отметил президент.

По его словам, россияне стремятся погрузить Украину в хаос, и вполне понятно, что "люди деморализуются".

Главной целью врага Зеленский назвал логистику – в частности, поставки товаров первой необходимости, таких как продукты питания и медикаменты.

"Все это делается просто для того, чтобы уничтожить возможность людей жить своей жизнью", - подчеркнул президент.