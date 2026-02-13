"Немає сенсу обговорювати": посол Німеччини зробив заяву щодо Taurus для України

"Усю свою кар’єру я займався питаннями безпеки й оборони. Саме тому я знаю: ніколи немає сенсу говорити про окремі системи озброєння. Треба говорити про спроможності. Те, що Україні потрібні можливості для ударів середньої та великої дальності, - це беззаперечно", - сказав він про постачання Україні ракет Taurus.

Томс зазначив, що "Україна вже володіє певними можливостями", проте є потенціал і необхідність для їх посилення.

"Я вважаю, що залученість у цьому напрямку ще потрібно посилювати. Особливо у сфері далекобійних засобів ураження - тут ще є можливості зміцнити Україну", - наголосив він.

Спільні підприємства України та Німеччини

За словами посла ФРН, Україна та Німеччина "можуть зробити багато хороших речей разом". Зокрема, він зауважив, що вже створені перші спільні підприємства між оборонними компаніями двох країн.

"У нас є хороші технології, які можуть допомогти Україні. Але водночас ми також дуже багато вчимося з українського досвіду. На жаль, доводиться констатувати, що це стало можливим саме через ситуацію війни та через величезний обсяг бойового досвіду", - заявив Томс.

Він констатував, що Україна "має досвід, якого немає ні в кого іншого", а також "розробляє фантастичні інновації".