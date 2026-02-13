"Нет смысла обсуждать": посол Германии сделал заявление по Taurus для Украины

"Всю свою карьеру я занимался вопросами безопасности и обороны. Именно поэтому я знаю: никогда нет смысла говорить об отдельных системах вооружения. Надо говорить о возможностях. То, что Украине нужны возможности для ударов средней и большой дальности, - это бесспорно", - сказал он о поставках Украине ракет Taurus.

Томс отметил, что "Украина уже обладает определенными возможностями", однако есть потенциал и необходимость для их усиления.

"Я считаю, что вовлеченность в этом направлении еще нужно усиливать. Особенно в сфере дальнобойных средств поражения - здесь еще есть возможности укрепить Украину", - подчеркнул он.

Совместные предприятия Украины и Германии

По словам посла ФРГ, Украина и Германия "могут сделать много хороших вещей вместе". В частности, он отметил, что уже созданы первые совместные предприятия между оборонными компаниями двух стран.

"У нас есть хорошие технологии, которые могут помочь Украине. Но в то же время мы также очень много учимся из украинского опыта. К сожалению, приходится констатировать, что это стало возможным именно из-за ситуации войны и из-за огромного объема боевого опыта", - заявил Томс.

Он констатировал, что Украина "имеет опыт, которого нет ни у кого другого", а также "разрабатывает фантастические инновации".