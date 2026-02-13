"Нет смысла обсуждать": посол Германии сделал заявление по Taurus для Украины

Посол Германии в Украине Хайко Томс считает, что нет смысла обсуждать поставки Украине крылатых ракет Taurus. По его мнению, надо развивать дальнобойные способности Киева в целом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Томс заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Читайте также: Убийцы баллистики: чем особенны ракеты PAC-3, которые Украине пообещала Германия
"Всю свою карьеру я занимался вопросами безопасности и обороны. Именно поэтому я знаю: никогда нет смысла говорить об отдельных системах вооружения. Надо говорить о возможностях. То, что Украине нужны возможности для ударов средней и большой дальности, - это бесспорно", - сказал он о поставках Украине ракет Taurus.
Томс отметил, что "Украина уже обладает определенными возможностями", однако есть потенциал и необходимость для их усиления.
"Я считаю, что вовлеченность в этом направлении еще нужно усиливать. Особенно в сфере дальнобойных средств поражения - здесь еще есть возможности укрепить Украину", - подчеркнул он.
По словам посла ФРГ, Украина и Германия "могут сделать много хороших вещей вместе". В частности, он отметил, что уже созданы первые совместные предприятия между оборонными компаниями двух стран.
"У нас есть хорошие технологии, которые могут помочь Украине. Но в то же время мы также очень много учимся из украинского опыта. К сожалению, приходится констатировать, что это стало возможным именно из-за ситуации войны и из-за огромного объема боевого опыта", - заявил Томс.
Он констатировал, что Украина "имеет опыт, которого нет ни у кого другого", а также "разрабатывает фантастические инновации".
Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России. В частности, в начале июля, глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в прошлом году заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.