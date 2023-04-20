Немає підстав. Чехія не заборонятиме імпорт агропродукції з України

Очільник чеського міністерства пояснив, що кожен зразок імпортованих харчових продуктів аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин.

В основному це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, а також всі зразки перевіряються на наявність важких металів, таких як свинець або кадмій.

Міністр підкреслив, що у Чехії немає підстав для заборони імпорту сільськогосподарських продуктів з України, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни.

У Міністерстві сільського господарства заявили, що інтенсивні перевірки триватимуть і надалі. Вони також будуть зосереджені на молочних продуктах.

Некула також зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими й експортує значну частину своєї продукції. Минулого року, за його словами, Чехія виробила 160 відсотків своїх внутрішніх потреб у зерні.