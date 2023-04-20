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Немає підстав. Чехія не заборонятиме імпорт агропродукції з України

Фото: Чехія не заборонятиме імпорт агропродукції з України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Чехії немає підстав для заборони імпорту агропродуктів з України. Перевірки чеськими контролювальними органами зерна, м'яса і яєць не виявили жодного невідповідного зразка.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny, про це сказав міністр сільського господарства Зденек Некула.

Очільник чеського міністерства пояснив, що кожен зразок імпортованих харчових продуктів аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин.

В основному це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, а також всі зразки перевіряються на наявність важких металів, таких як свинець або кадмій.

Міністр підкреслив, що у Чехії немає підстав для заборони імпорту сільськогосподарських продуктів з України, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни.

У Міністерстві сільського господарства заявили, що інтенсивні перевірки триватимуть і надалі. Вони також будуть зосереджені на молочних продуктах.

Некула також зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими й експортує значну частину своєї продукції. Минулого року, за його словами, Чехія виробила 160 відсотків своїх внутрішніх потреб у зерні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна.

Зазначимо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми із цінами на внутрішньому ринку країни. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження, слідом за нею й Болгарія.

Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.

Проте 18 квітня Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту продовольства через територію країни.

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