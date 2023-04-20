Немає підстав. Чехія не заборонятиме імпорт агропродукції з України

У Чехії немає підстав для заборони імпорту агропродуктів з України. Перевірки чеськими контролювальними органами зерна, м'яса і яєць не виявили жодного невідповідного зразка.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny, про це сказав міністр сільського господарства Зденек Некула.
Очільник чеського міністерства пояснив, що кожен зразок імпортованих харчових продуктів аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин.
В основному це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, а також всі зразки перевіряються на наявність важких металів, таких як свинець або кадмій.
Міністр підкреслив, що у Чехії немає підстав для заборони імпорту сільськогосподарських продуктів з України, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни.
У Міністерстві сільського господарства заявили, що інтенсивні перевірки триватимуть і надалі. Вони також будуть зосереджені на молочних продуктах.
Некула також зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими й експортує значну частину своєї продукції. Минулого року, за його словами, Чехія виробила 160 відсотків своїх внутрішніх потреб у зерні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна.
Зазначимо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми із цінами на внутрішньому ринку країни. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження, слідом за нею й Болгарія.
Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.
Проте 18 квітня Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту продовольства через територію країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.