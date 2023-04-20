Нет оснований. Чехия не будет запрещать импорт агропродукции из Украины

У Чехии нет оснований для запрета импорта агропродуктов из Украины. Проверки чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц не выявили ни одного неподходящего образца.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny, об этом сказал министр сельского хозяйства Зденек Некула.
Глава чешского министерства пояснил, что каждый образец импортированных пищевых продуктов анализируется на наличие более 400 остатков действующих веществ.
В основном, это тесты на наличие микотоксинов или остатков пестицидов, а также все образцы проверяются на наличие тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий.
Министр подчеркнул, что у Чехии нет оснований для запрета импорта сельскохозяйственных продуктов из Украины, как это сделали Польша, Словакия и другие страны.
В Министерстве сельского хозяйства заявили, что интенсивные проверки будут продолжаться и дальше. Они также будут сосредоточены на молочных продуктах.
Некула также отметил, что Чехия полностью обеспечивает себя зерновыми и экспортирует значительную часть выпускаемой продукции. В прошлом году, по его словам, Чехия произвела 160 процентов своих внутренних потребностей в зерне.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Чехии заверили, что не планируют запрещать импорт украинского зерна.
Отметим, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и прочего продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения, вслед за ней и Болгария.
Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии и Румынии.
Однако 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.
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