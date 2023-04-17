Фото: у Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна (Getty Images)

Чехія поки не запроваджуватиме заборону на імпорт зерна з України, як це зробили Польща, Словаччина та Угорщина.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявило Міністерство сільського господарства Чеської Республіки.