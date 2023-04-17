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У Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна

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Прага, Понеділок 17 квітня 2023 17:13
У Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна Фото: у Чехії запевнили, що не планують забороняти імпорт українського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чехія поки не запроваджуватиме заборону на імпорт зерна з України, як це зробили Польща, Словаччина та Угорщина.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявило Міністерство сільського господарства Чеської Республіки.

У відомстві наголосили, що вплив імпорту українського зерна потребує рішення на рівні всього Євросоюзу, а не індивідуальних заборон від окремих країн.

"Чеська Республіка поки що не планує забороняти імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввозити українське зерно в країну. Це сталося через значний вплив імпорту на ціни.

Слідом за Варшавою відповідне рішення ухвалив і Будапешт. Він запровадив заборону щонайменше до 30 червня.

При цьому ввезення українського зерна заборонила Словаччина. Але вона зберегла транзит.

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