Немає належної реакції та успіху у розслідуванні. Омбудсмен зробив заяву до півріччя теракту в Оленівці

Через пів року після трагедії у колонії в Оленівці Україна так і не отримала належної реакції від міжнародної спільноти. Також немає відчутних результатів розслідування теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця .

Фахівці зазначають, що вибух відбувся всередині колонії. Генпрокурор також відзначав, що причиною вбивства українських військовополонених або способом цього вбивства була термобарична зброя. Жодних атак з боку України, як це стверджують в Росії, не було.

При цьому Україна так і не отримала очікуваної реакції від міжнародної спільноти. Також немає успіхів у розслідуванні та допуску на місце трагедії.

"Я неодноразово публічно наголошував, що готовий поїхати на місце трагедії, аби ми всі дізналися правду. Правду, яку ми й так знаємо. Правду, яка відбивається болем у серцях українців", - додав омбудсмен.

Він також зазначив, що на теракт не відреагував належним чином Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Позиція ООН також лишається незрозумілою.

"Адже спочатку генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики РФ, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування", - написав Лубінець.

Він підкреслив, що 5 місяців - це великий термін для того, щоб замести сліди злочину, але це малий термін для того, щоб про нього забути.

Омбудсмен додав, що Україна буде розслідувати вбивство наших військових в Оленівці. Він впевнений, що це буде ще один окремий факт для спеціального трибуналу, і кожен злочинець отримає своє справедливе покарання.