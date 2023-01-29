Нет должной реакции и успеха в расследовании. Омбудсмен сделал заявление к полугодию теракта в Еленовке
Через полгода после трагедии в колонии в Еленовке Украина так и не получила должной реакции от международного сообщества. Также отсутствуют ощутимые результаты расследования теракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Специалисты отмечают, что взрыв произошел внутри колонии. Генпрокурор также сообщал, что причиной убийства украинских военнопленных или способом убийства было термобарическое оружие. Никаких атак со стороны Украины, как утверждают в России, не было.
При этом Украина так и не получила ожидаемой реакции от международного сообщества. Также нет успехов в расследовании и допуска к месту трагедии.
"Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем. Правду, которая отражается болью в сердцах украинцев", - добавил омбудсмен.
Он также отметил, что на теракт не отреагировал должным образом Международный Комитет Красного Креста. Позиция ООН также остается непонятной.
"Ведь сначала генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленевку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование", - написал Лубинец.
Он подчеркнул, что 5 месяцев - это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, но это малый срок для того, чтобы о нем забыть.
Омбудсмен добавил, что Украина будет расследовать убийство наших военных в Еленовке. Он уверен, что это будет еще один отдельный факт для специального трибунала, и каждый преступник получит свое справедливое наказание.
Напомним, 29 июля прогремел взрыв в колонии оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 бойцов.
22 августа ООН создала группу для расследования теракта, в которую вошли международные специалисты. Однако 5 января генсек ООН Антониу Гутерриш расформировал комиссию "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".
Недавно Украина получила более 50 тел погибших в Еленовке.
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