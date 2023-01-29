Нет должной реакции и успеха в расследовании. Омбудсмен сделал заявление к полугодию теракта в Еленовке

Через полгода после трагедии в колонии в Еленовке Украина так и не получила должной реакции от международного сообщества. Также отсутствуют ощутимые результаты расследования теракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца .

Специалисты отмечают, что взрыв произошел внутри колонии. Генпрокурор также сообщал, что причиной убийства украинских военнопленных или способом убийства было термобарическое оружие. Никаких атак со стороны Украины, как утверждают в России, не было.

При этом Украина так и не получила ожидаемой реакции от международного сообщества. Также нет успехов в расследовании и допуска к месту трагедии.

"Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем. Правду, которая отражается болью в сердцах украинцев", - добавил омбудсмен.

Он также отметил, что на теракт не отреагировал должным образом Международный Комитет Красного Креста. Позиция ООН также остается непонятной.

"Ведь сначала генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленевку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование", - написал Лубинец.

Он подчеркнул, что 5 месяцев - это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, но это малый срок для того, чтобы о нем забыть.

Омбудсмен добавил, что Украина будет расследовать убийство наших военных в Еленовке. Он уверен, что это будет еще один отдельный факт для специального трибунала, и каждый преступник получит свое справедливое наказание.