Немає доказів: Швеція відпустила затриманий танкер тіньового флоту РФ

Швеція 5 квітня звільнила танкер російського "тіньового флоту", затриманий 3 квітня за підозрою у спричиненні розливу нафти на Балтиці. Нібито не вдалося знайти доказів.

Зазначається, що нібито не вдалося знайт доказів того, що підсанкційний танкер Flora 1, затриманий шведською береговою охороною, винний у створенні 12-кілометрового

При цьому Камерун, прапор якого використовував танкер, несподівано підтвердив, що судно дійсно зараховано до його морських реєстрів. Таким чином, навіть за підозрою у "фальшивому прапорі" затримувати танкер далі було неможливо.

Танкер Flora 1 є у списку суден, які перебувають під санкціями Європейського Союзу за перевезення російської нафти та здійснення "нерегулярної та високоризикової судноплавної практики".

"Небезпечна практика може включати вимкнення автоматичної системи відстеження, яка передає місцезнаходження судна іншим суднам", - пояснило видання.

Український уряд визначив Flora 1, як власність гонконгської компанії. Судно перебуває у санкційних списках не тільки ЄС - обмеження прот нього введені Великою Британією, Канадою, Австралією, Швейцарією, Новою Зеландією та Австралією.

"Було помічено, що судно вимикає автоматичну систему відстеження, що приховує місцезнаходження судна, та здійснює перевантаження з судна на судно, що може бути способом приховування походження нафтового вантажу", - додало видання.