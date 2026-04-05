Нет доказательств: Швеция отпустила задержанный танкер теневого флота РФ

Швеция 5 апреля освободила танкер российского "теневого флота", задержанный 3 апреля по подозрению в причинении разлива нефти на Балтике. Якобы не удалось найти доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Отмечается, что якобы не удалось найти доказательств того, что подсанкционный танкер Flora 1, задержанный шведской береговой охраной, виновен в создании 12-километрового

При этом Камерун, флаг которого использовал танкер, неожиданно подтвердил, что судно действительно зачислено в его морские реестры. Таким образом, даже по подозрению в "фальшивом флаге" задерживать танкер дальше было невозможно.

Танкер Flora 1 есть в списке судов, находящихся под санкциями Европейского Союза за перевозку российской нефти и осуществление "нерегулярной и высокорисковой судоходной практики".

"Опасная практика может включать отключение автоматической системы отслеживания, которая передает местонахождение судна другим судам", - пояснило издание.

Украинское правительство определило Flora 1, как собственность гонконгской компании. Судно находится в санкционных списках не только ЕС - ограничения прот него введены Великобританией, Канадой, Австралией, Швейцарией, Новой Зеландией и Австралией.

"Было замечено, что судно выключает автоматическую систему отслеживания, скрывающую местонахождение судна, и осуществляет перегрузку с судна на судно, что может быть способом сокрытия происхождения нефтяного груза", - добавило издание.