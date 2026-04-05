ua en ru
Вс, 05 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Нет доказательств: Швеция отпустила задержанный танкер теневого флота РФ

17:56 05.04.2026 Вс
2 мин
Подозрения по танкеру якобы не подтвердились, удерживать его, мол, не было оснований
aimg Антон Корж
Нет доказательств: Швеция отпустила задержанный танкер теневого флота РФ Фото: танкер Flora 1 (vesselfinder.com)

Швеция 5 апреля освободила танкер российского "теневого флота", задержанный 3 апреля по подозрению в причинении разлива нефти на Балтике. Якобы не удалось найти доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Читайте также: Британия начнет перехватывать танкеры из теневого флота РФ

Отмечается, что якобы не удалось найти доказательств того, что подсанкционный танкер Flora 1, задержанный шведской береговой охраной, виновен в создании 12-километрового

При этом Камерун, флаг которого использовал танкер, неожиданно подтвердил, что судно действительно зачислено в его морские реестры. Таким образом, даже по подозрению в "фальшивом флаге" задерживать танкер дальше было невозможно.

Танкер Flora 1 есть в списке судов, находящихся под санкциями Европейского Союза за перевозку российской нефти и осуществление "нерегулярной и высокорисковой судоходной практики".

"Опасная практика может включать отключение автоматической системы отслеживания, которая передает местонахождение судна другим судам", - пояснило издание.

Украинское правительство определило Flora 1, как собственность гонконгской компании. Судно находится в санкционных списках не только ЕС - ограничения прот него введены Великобританией, Канадой, Австралией, Швейцарией, Новой Зеландией и Австралией.

"Было замечено, что судно выключает автоматическую систему отслеживания, скрывающую местонахождение судна, и осуществляет перегрузку с судна на судно, что может быть способом сокрытия происхождения нефтяного груза", - добавило издание.

Напомним, что утром 3 апреля береговая охрана Швеции задержала подсанкционный танкер "Flora 1", который подозревается в разливе нефти в Балтийском море. Танкер, на борту которого находилось 24 человека, поставили на стоянку возле города Истад.

Сейчас в Европейском Союзе обсуждают ужесточение санкций против судов, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений, - под удар могут попасть порты, которые принимают такие танкеры. Великобритания, в свою очередь, анонсировала, что начнет перехватывать танкеры "теневого флота" в своих водах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
теневой флот Швеция Российская Федерация Балтийское море
Новости
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света