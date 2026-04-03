Швеція затримала підсанкційний танкер через розлив нафти у Балтійському морі
Берегова охорона Швеції сьогодні вранці затримала підсанкційний танкер "Flora 1", який підозрюється у розливі нафти у Балтійському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву берегової охорони.
У заяві йдеться, що у четвер, 2 квітня, літак берегової охорони Швеції виявив розлив нафти на схід від острова Готланд - на той момент пляма розливу простягалася на 12 кілометрів.
Танкер "Flora 1" швидко ідентифікували як судно, що "представляє інтерес для розслідування". Воно прямувало з порту у Фінській затоці з невідомим пунктом призначення.
"У зв’язку з виявленням судна з’ясувалося, що воно перебуває у санкційному списку ЄС, а також було виявлено кілька незрозумілих обставин, пов’язаних із судном, зокрема щодо його прапора", - сказано у заяві.
Берегова охорона Швеції доставила танкер, на борту якого перебувало 24 людини, на стоянку біля міста Істад. Операція проводилася у співпраці з поліцією.
"Ми вживаємо заходів, коли виявляємо розлив. Це результат нашого посиленого морського нагляду, який ми здійснюємо через погіршення ситуації з безпекою в регіоні Балтійського моря", - наголосив Даніель Стенлінг, заступник начальника оперативного управління берегової охорони.
Захоплення танкерів РФ
Нагадаємо, нещодавно в Службі зовнішньої розвідки України заявили про плани Кремля збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором. Москва пішла на такий крок через часті затримання суден, що перевозять російську нафту.
Крім того, нещодавно помічник російського диктатора Микола Патрушев анонсував, що Росія планує залучати військові кораблі та мобільні вогневі групи для охорони танкерів та інших суден "тіньового флоту".
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із ЄС працює над законодавчими змінами, які дадуть змогу конфіскувати російську та іранську нафту із суден "тіньового флоту".