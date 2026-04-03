Швеція затримала підсанкційний танкер через розлив нафти у Балтійському морі

Берегова охорона Швеції сьогодні вранці затримала підсанкційний танкер "Flora 1", який підозрюється у розливі нафти у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву берегової охорони.

У заяві йдеться, що у четвер, 2 квітня, літак берегової охорони Швеції виявив розлив нафти на схід від острова Готланд - на той момент пляма розливу простягалася на 12 кілометрів.

Танкер "Flora 1" швидко ідентифікували як судно, що "представляє інтерес для розслідування". Воно прямувало з порту у Фінській затоці з невідомим пунктом призначення.

"У зв’язку з виявленням судна з’ясувалося, що воно перебуває у санкційному списку ЄС, а також було виявлено кілька незрозумілих обставин, пов’язаних із судном, зокрема щодо його прапора", - сказано у заяві.

Берегова охорона Швеції доставила танкер, на борту якого перебувало 24 людини, на стоянку біля міста Істад. Операція проводилася у співпраці з поліцією.

"Ми вживаємо заходів, коли виявляємо розлив. Це результат нашого посиленого морського нагляду, який ми здійснюємо через погіршення ситуації з безпекою в регіоні Балтійського моря", - наголосив Даніель Стенлінг, заступник начальника оперативного управління берегової охорони.

Захоплення танкерів РФ

Нагадаємо, нещодавно в Службі зовнішньої розвідки України заявили про плани Кремля збільшити кількість нафтових танкерів, які ходитимуть під російським прапором. Москва пішла на такий крок через часті затримання суден, що перевозять російську нафту.