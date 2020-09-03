Неисполнение решения суда в деле о вкладах Суркисов грозит репутационными потерями, - эксперт

Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

Эксперт также отмечает, что не оспаривается сама процедура национализации ПриватБанка

Решение Печерского суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами, лишь подтвердило решение предыдущих судов по вопросам, которые так и не были выполнены. Однако, судебная эпопея продолжится и далее, поскольку правительство намерено оспаривать решение в апелляции.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политический эксперт Владимир Фесенко.

По его мнению, подобная реакция власти на решение суда вызвана, во-первых, тем, что они проиграли, и речь идет о достаточно больших суммах. Во-вторых, эмоциями и политическими заявлениями они прикрывают слабость юридических позиций ПриватБанка в этом конфликте.

"При прежнем руководстве Нацбанка (Валерии Гонтаревой, - ред.) были приняты явно манипулятивные и юридически не вполне корректные решения в процессе национализации ПриватБанка. И нынешнее руководство государственного ПриватБанка, Нацбанка и правительства вынуждены отдуваться за ошибки и сомнительные процедурные схемы, реализованные Гонтаревой", - отмечает эксперт.

Он также напоминает, что в процессе национализации шесть английских компаний были признаны "связанными" с ПриватБанком, их средства в этом банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (так называемый bail-in, - ред.) во время национализации финучреждения, которые в дальнейшем были выкуплены государством за 1 гривну.

"И если суть претензий государства к бывшим владельцам ПриватБанка была понятна, то касательно английских компаний все так и осталось загадкой. Не говоря уже о нарушении процедуры, когда компаниям даже не предоставили права опротестовать решение банковского регулятора об определении их связанности. Но и это еще не все. Украинские чиновники умудрились нарушить законодательство не только Украины, но и государства-члена ЕС (Республика Кипр). Так, на момент списания денег с депозитов английских компаний действовал запрет Центробанка Республики Кипр, который запрещала любые операции с денежными активами, кроме обслуживания депозитов (выплата тела депозитов и процентов по депозиту). Кроме того, кипрским судом был выдан бессрочный запрет, действующий по всему миру, который запрещал списывать или иным образом прекращать действие таких депозитов", - добавляет эксперт.

Фесенко также обращает внимание на принципиально важную деталь: сейчас не оспаривается сама процедура национализации ПриватБанка и, не стоит вопрос взыскания государственных средств. Речь идет исключительно о возврате ПриватБанком частных средств.

Эксперт убежден, крайне негативным последствием судебного конфликта по этому делу является сам прецедент неисполнения судебных решений.

"Украина и так уже среди лидеров по количеству жалоб ее граждан в Европейский суд по правам человека. На нашу страну припадает примерно 15% жалоб, большинство из которых как раз касаются невыполнения решений национальных судов. И главный вопрос здесь, готово ли государство наконец-то исправлять подобную негативную ситуацию. Если решения судов и дальше не будут выполняться, то уже завтра претензии могут быть предъявлены непосредственно к государству. И уже Украина как государство будет нести репутационные риски из-за неправомерных действий отдельных должностных лиц, а все финансовые издержки будут возложены на украинских налогоплательщиков", - резюмирует эксперт.

Напомним, в среду, 2 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному ПриватБанку. Дело касается обслуживания депозитов компаний на 350 млн долларов.

В Кабинете министров заявили, что не согласны с решением Печерского райсуда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов, и будут обжаловать решение в апелляционном суде.