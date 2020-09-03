Невиконання рішення суду у справі про вклади Суркісів загрожує репутаційними втратами, - експерт

Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)

Експерт також відзначає, що не заперечується сама процедура націоналізації ПриватБанку

Рішення Печерського суду про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн на користь компаній, пов'язаних з братами Суркісами, лише підтвердило рішення попередніх судів з питань, які так і не були виконані. Однак, судова епопея триватиме і далі, оскільки уряд має намір оскаржувати рішення в апеляції.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив політичний експерт Володимир Фесенко.

На його думку, подібна реакція влади на рішення суду викликана, по-перше, тим, що вони програли, і мова йде про чималі суми. По-друге, емоціями і політичними заявами вони прикривають слабкість юридичних позицій ПриватБанку в цьому конфлікті.

"При колишньому керівництві Нацбанку (Валерії Гонтарєвій, - ред.) були прийняті явно маніпулятивні і юридично не цілком коректні рішення в процесі націоналізації ПриватБанку. І нинішнє керівництво державного ПриватБанку, Нацбанку і уряду змушені розплачуватися за помилки та сумнівні процедурні схеми, реалізовані Гонтарєвою", - відзначає експерт.

Він також нагадує, що в процесі націоналізації шість англійських компаній були визнані "пов'язаними" з ПриватБанком, їх кошти в цьому банку підлягали примусовому обміну на акції додаткової емісії (так званий bail-in, - ред.) під час націоналізації фінустанови, які надалі були викуплені державою за 1 гривню.

"І якщо суть претензій держави до колишніх власників ПриватБанку була зрозуміла, то стосовно англійських компаній все так і залишилося загадкою. Не кажучи вже про порушення процедури, коли компаніям навіть не надали права опротестувати рішення банківського регулятора про визначення їх пов'язаності. Але і це ще не все. Українські чиновники примудрилися порушити законодавство не тільки України, але й держави-члена ЄС (Республіка Кіпр). Так, на момент списання грошей з депозитів англійських компаній діяла заборона Центробанку Республіки Кіпр, яка забороняла будь-які операції з грошовими активами, крім обслуговування депозитів (виплата тіла депозитів і відсотків за депозитом). Крім того, кіпрським судом була видана безстрокова заборона, що діє по всьому світу, яка забороняє списувати або іншим чином припиняти дію таких депозитів", - додає експерт.

Фесенко також звертає увагу на принципово важливу деталь: зараз не заперечується сама процедура націоналізації ПриватБанку і, не стоїть питання стягнення державних коштів. Мова йде виключно про повернення ПриватБанком приватних коштів.

Експерт переконаний, вкрай негативним наслідком судового конфлікту у цій справі є сам прецедент невиконання судових рішень.

"Україна і так вже серед лідерів за кількістю скарг її громадян до Європейського суду з прав людини. На нашу країну припадає приблизно 15% скарг, більшість з яких стосуються невиконання рішень національних судів. І головне питання тут, чи готова держава нарешті виправляти таку негативну ситуацію. Якщо рішення судів і далі не будуть виконуватися, то вже завтра претензії можуть бути пред'явлені безпосередньо до держави. І вже Україна як держава буде нести репутаційні ризики через неправомірні дії окремих посадових осіб, а всі фінансові витрати будуть покладені на українських платників податків", - резюмує експерт.

Нагадаємо, в середу, 2 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, до державного ПриватБанку. Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

У Кабінеті міністрів заявили, що не згодні з рішенням Печерського райсуду про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн на користь компаній братів Суркісів, і будуть оскаржувати рішення в апеляційному суді.