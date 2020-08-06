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Суд отложил рассмотрение иска офшоров Суркисов к ПриватБанку

Киев, Четверг 06 августа 2020 17:45
Суд отложил рассмотрение иска офшоров Суркисов к ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рассмотрение дела продолжится 14 августа

Печерский районный суд отложил рассмотрение иска офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к "ПриватБанку". Истцы хотели обязать Государственную исполнительную службу принудительно взыскать с "ПриватБанка" 245 млн долларов.

Об этом юридический советник "ПриватБанка" Андрей Пожидаев сказал на брифинге после судебного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил юрист, заседание было коротким и суд отложил рассмотрение дела на 14 августа.

По его словам, представитель истца подал ходатайство об изменении заявлении. В свою очередь "ПриватБанк" подал ходатайство о переносе рассмотрения дела, ввиду того, что повестка и документы были получены только сегодня.

Напомним, государственный "ПриватБанк" сегодня получил повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда. Киева в деле по иску офшорных компаний.

Истцы просят суд обязать органы Государственной исполнительной службы взыскать с банка денежные средства.

Юридический советник "ПриватБанка" Андрей Пожидаев пояснил суть иска офшорных компаний. По его словам, они просят суд определить суммы и условия взыскания средств с "ПриватБанка". В 2017 году Печерский суд уже выносил решение относительно того, что "ПриватБанк" должен выполнять условия депозитных договоров.

Пожидаев уточнил, что речь идет о 245 млн долларов шести офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

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