Суд постановил взыскать с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу Суркисов: правительство готовит апелляцию

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Кабмине против принудительного взыскания с ПриватБанка почти 10 млрд грн

Правительство не соглашается с решением Печерского райсуда Киева о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов. Это решение будет обжаловано в апелляционном суде.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмгаль в Facebook.

Он отметил, что сейчас ожидается полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции.

"Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинцев", - написал Шмыгаль.

Он также добавил, что решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка.

В Министерстве финансов также отреагировали на решение Печерского райсуда, заявив, что не согласны с ней.

"Министерство финансов ... будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенную сегодня постановление", - говорится в заявлении.

В Национальном банке заявили, что "продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков".

"Судебные процессы вокруг ПриватБанка продолжаются. Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы", - говорится в заявлении НБУ.

Напомним, в среду, 2 августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, у государственному "ПриватБанку"